"Ha lasciato la Spagna". Travolto dagli scandali la fuga di re Juan Carlos (Di martedì 4 agosto 2020) Manila Alfano Potrebbe essere indagato sui presunti fondi trasferiti in paradisi fiscali. "È già all'estero" Essere un imbarazzo anche dopo aver rinunciato al Regno. Non si ricorda fine più ingloriosa di quella che è toccata a Juan Carlos, 82 anni, ex monarca di Spagna, parabola discendente di un re eroe della democrazia a corrotto e odiato. Da mito a nemico del popolo, pesa tutto in questi 39 anni di regno. E così ieri, prima di essere cacciato per indegnità dalla Zarzuela, il palazzo reale, il re emerito Juan Carlos di Borbone ha deciso di abbandonare la Spagna. A comunicarlo è stato il figlio, re Felipe VI, diverso e opposto, così legato alla mamma Sofia e già ai ferri cortissimi che salito al trono come primo ... Leggi su ilgiornale

