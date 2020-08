George Floyd VIDEO | lo si sente implorare | ‘Per favore non spararmi’ (Di martedì 4 agosto 2020) Novità George Floyd VIDEO. L’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis a fine maggio protagonista di nuove riprese filmate. Le sue ultime parole. Relativamente alla controversa vicenda sull’omicidio di George Floyd un VIDEO mai visto prima è venuto alla luce. Il filmato venne realizzato lo scorso 25 maggio a Minneapolis, pochi minuti prima che l’uomo venisse … L'articolo George Floyd VIDEO lo si sente implorare ‘Per favore non spararmi’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

SkyTG24 : 'Non spararmi, agente, per favore”, nuovo video del fermo di George Floyd - fanpage : Il video esclusivo del fermo di George Floyd prima dell’uccisione: “Amico, ti prego, non spararmi” - ilpost : I video sono stati registrati dalle telecamere indossate da due degli agenti coinvolti nell’arresto, le cosiddette… - riportino : RT @teoxandra: Il video dell’arresto di #GeorgeFloyd Nessuna resistenza, nessuna violenza, solo paura. #4agosto - ViolaPascoschi : RT @teoxandra: Il video dell’arresto di #GeorgeFloyd Nessuna resistenza, nessuna violenza, solo paura. #4agosto -