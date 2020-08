Faggiano pronto a lasciare il Parma per il Genoa: Baccin il suo sostituto? (Di martedì 4 agosto 2020) Dario Baccin cercato dal Parma al posto di Faggiano Potrebbe esserci un addio all’Inter per quanto riguarda la squadra dirigenziale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzo, il vice di Piero Ausilio, Dario Baccin è prossimo all’addio ai nerazzurri per andare al Parma. Il vice direttore sportivo nerazzurro prenderà il posto di Faggiano attuale ds dei ducali, ma che sta per passare al Genoa dove prenderà il posto di Francesco Marroccu. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

NicoSchira : @amineelgana99 Se è per questo ha rinnovato fino al 2022, ma nel calcio i contratti si fanno e si disfanno facilmen… - AndreaInterNews : #Faggiano al Genoa forse può spiegare il perché dell'ostracismo del Parma nei confronti dell'Inter (vedi Radu) negl… - RobertoCR82 : RT @felice_part2: Conte ha mandato una mail a Zhang criticando aspramente Ausilio, lo voleva sostituire con Faggiano del Parma. Marotta se… - Zelgadis265 : RT @felice_part2: Conte ha mandato una mail a Zhang criticando aspramente Ausilio, lo voleva sostituire con Faggiano del Parma. Marotta se… - felice_part2 : Conte ha mandato una mail a Zhang criticando aspramente Ausilio, lo voleva sostituire con Faggiano del Parma. Marot… -

Ultime Notizie dalla rete : Faggiano pronto Sorpresa sulle scrivanie in Serie A: Faggiano pronto a lasciare Parma per andare al Genoa TUTTO mercato WEB Covid, pronti dodici posti nella divisione di Malattie infettive per intubare i pazienti più gravi

Mascherina, distanziamento sociale, igiene delle mani e l’App Immuni. Sono queste, oggi, le uniche armi che le persone hanno a disposizione per limitare il numero di contagi del virus Sars-CoV-2, resp ...

Tre consigli per la nuova (possibile) proprietà del Parma

Sono giorni vissuti con grande curiosità (forse mista ad ansia) quelli vissuti dai tifosi del Parma. "Colpa" delle notizie arrivate sul probabile passaggio di proprietà del club emiliano nelle mani de ...

Mascherina, distanziamento sociale, igiene delle mani e l’App Immuni. Sono queste, oggi, le uniche armi che le persone hanno a disposizione per limitare il numero di contagi del virus Sars-CoV-2, resp ...Sono giorni vissuti con grande curiosità (forse mista ad ansia) quelli vissuti dai tifosi del Parma. "Colpa" delle notizie arrivate sul probabile passaggio di proprietà del club emiliano nelle mani de ...