Exor annuncia accordo investimento con Covéa (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Exor ha raggiunto un accordo con Covéa per un investimento di 1,5 miliardi di euro in un veicolo di riassicurazione speciale gestito dalla controllata PartnerRe. Un importo totale di 750 milioni sarà impiegato per opportunità di investimento insieme a Exor, mentre i restanti 750 milioni, con un periodo di lockup da 3 a 5 anni, saranno allocati a veicoli assicurativi per scopi speciali gestiti da PartnerRe, che investono in proprietà, eventi catastrofali e altri contratti di riassicurazione a breve termine. Un primo investimento di 500 milioni in speciali veicoli assicurativi sarà realizzato entro il ??1 ° gennaio 2021 ed ulteriori 250 milioni di eurosaranno investiti entro il 1 ° gennaio 2024. Commentando ... Leggi su quifinanza

