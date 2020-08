Ellen DeGeneres si scusa per aver creato “un ambiente tossico”, ma si parla già di rimpiazzarla (Di martedì 4 agosto 2020) Alla lunga lista di situazioni problematiche nelle quali Ellen DeGeneres si è ritrovata coinvolta negli ultimi anni si sono aggiunte di recente le accuse di aver creato un ambiente tossico dietro le quinte dell'Ellen Show. Visto il polverone mediatico sollevato dalle accuse di alcune ex dipendenti, WarnerMedia non ha potuto che avviare un'indagine interna, alla quale si aggiungono adesso le scuse della stessa Ellen DeGeneres: Il giorno in cui abbiamo iniziato a lavorare al nostro show, durante la prima riunione ho detto a tutti che l'Ellen DeGeneres Show sarebbe stato un luogo felice – nessuno avrebbe alzato la voce e tutti sarebbero stati trattati con risptto. Ovviamente qualcosa è cambiato, e ... Leggi su optimagazine

