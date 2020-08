Ellen DeGeneres, Kevin Hart la difende e accusa chi vuole vederla distrutta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il comico ed attore Kevin Hart ha pubblicato su Instagram un post a favore di Ellen DeGeneres e punta l'indice contro il web, 'un mondo folle e negativo' e chi ama vedere le persone cadere in rovina. Ellen DeGeneres ha il pieno sostegno di Kevin Hart: il comico statunitense ha pubblicato un post su Instagram contro la campagna di odio che si è riversata sulla conduttrice. Kevin da la colpa al clima di negatività che si respira su internet e nel mondo "aspetto un futuro in cui torneremo ad amarci gli uni con gli altri", ha scritto sul social network. Ieri per Ellen DeGeneres è arrivato il sostegno di sua moglie Portia De Rossi, che dopo qualche giorno di silenzio che aveva ... Leggi su movieplayer

