Covid in Italia, i veri numeri del contagio. Sei volte di più rispetto ai casi ufficiali (Di martedì 4 agosto 2020) Dai test sierologici i veri numeri del virus. Tasso di letalità rivisto al ribasso: 2,5%, in linea con gli altri Paesi. Sud quasi immune. Leggi su quotidiano

