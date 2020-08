Coronavirus, in Premier League cartellino rosso a chi simula colpi di tosse (Di martedì 4 agosto 2020) cartellino rosso per chi tossisce in campo deliberatamente : il calcio al tempo del Coronavirus si adegua, inserendo nel suo regolamento anche una norma per «procurato allarme». La novità è stata confermata... Leggi su feedpress.me

tuttosport : #Coronavirus, in #Premier nuova regola: espulsione per chi tossisce contro un avversario - MediasetTgcom24 : Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus - GazzettaDelSud : #Coronavirus, in Premier League cartellino rosso a chi simula colpi di tosse - fainformazione : Coronavirus: in Premier il West Ham ha annunciato un sorteggio per far assistere i propri abbonati alle partite cas… - fainfosport : Coronavirus: in Premier il West Ham ha annunciato un sorteggio per far assistere i propri abbonati alle partite cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Premier Coronavirus, positivo il premier del Kosovo Adnkronos Coronavirus, diretta. il Belgio trema: «È già seconda ondata». Scienziati francesi: equilibrio fragile

L'Australia vieta i matrimoni a Victoria Lo Stato australiano di Victoria ha registrato 439 casi di coronavirus e 11 morti, il giorno dopo che il premier Daniel Andrews ha annunciato un lockdown di ...

Giustizia “fai da te” per difenderci dall’invasione clandestina

Ecco com’è Roma, la capitale del mondo in era Covid-19. Ecco come la giunta ... Di fronte a questa situazione il premier Giuseppe Conte e anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese hanno ...

L'Australia vieta i matrimoni a Victoria Lo Stato australiano di Victoria ha registrato 439 casi di coronavirus e 11 morti, il giorno dopo che il premier Daniel Andrews ha annunciato un lockdown di ...Ecco com’è Roma, la capitale del mondo in era Covid-19. Ecco come la giunta ... Di fronte a questa situazione il premier Giuseppe Conte e anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese hanno ...