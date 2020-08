Cassazione: medico responsabile anche per il comportamento fuori corsia (Di martedì 4 agosto 2020) Il decoro professionale va tutelatoPotere disciplinare sui mediciResponsabilità del medico per fatti extrafunzionaliIl potere dell'organo disciplinare sul medicoIl decoro professionale va tutelatoTorna su Con la sentenza n. 16421/2020 (sotto allegata), i giudici di legittimità si sono occupati di responsabilità deontologica degli esercenti l'attività sanitaria, giungendo ad affermare un importante principio: l'immagine dei camici bianchi va tutelata al massimo e, quindi, i sanitari possono rispondere disciplinarmente anche per i comportamenti tenuti nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della professione. Potere disciplinare sui mediciTorna su Del resto, l'articolo 38 del d.p.r. n. 221/1950, delimitando l'ambito di operatività del potere disciplinare, è chiaro nell'a... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Cassazione: medico responsabile anche per il comportamento fuori corsia: Il decoro… - Daniele39091477 : @KSport24 @ChristianPaone4 @cmdotcom @usainbolt la Corte di Cassazione ha stabilito in via definitiva che la Juvent… - simonechiarelli : Consenso informato, paziente ha onere di provare che avrebbe rifiutato l'intervento - I chiarimenti della Cassazion… - altalex : Consenso informato, paziente ha onere di provare che avrebbe rifiutato l'intervento >>Cassazione chiarisce le condi… - DanieleFortugno : Cassazione: il medico prescrive un farmaco non idoneo alla contraccezione? Spetta il risarcimento del danno ai gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione medico Cassazione: medico responsabile anche per il comportamento fuori corsia Studio Cataldi Il Tribunale di Genova affronta i problemi interpretativi sorti in merito al rimborso dei medici specializzandi negli anni 1978 – 2006

Tutto ha inizio dalle Direttive n. 75/362 e n. 75/363 CEE, poi modificate dalla Direttiva n. 82/76 CEE. L’allora Comunità Economica Europea riconosceva ai medici una “remunerazione adeguata” durante g ...

Cerca una sentenza della Corte di Cassazione su studiocataldi.it:

Annamaria Villafrate - 02/08/20 - Per la Cassazione, l'avvocato ha diritto al rimborso delle spese vive, perché non sono incluse nelle spese forfettarie rimborsabili per legge in misura percentuale. A ...

Tutto ha inizio dalle Direttive n. 75/362 e n. 75/363 CEE, poi modificate dalla Direttiva n. 82/76 CEE. L’allora Comunità Economica Europea riconosceva ai medici una “remunerazione adeguata” durante g ...Annamaria Villafrate - 02/08/20 - Per la Cassazione, l'avvocato ha diritto al rimborso delle spese vive, perché non sono incluse nelle spese forfettarie rimborsabili per legge in misura percentuale. A ...