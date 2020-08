Brutte notizie per Temptation Island VIP: la De Filippi fa un passo indietro e cambia idea (Di martedì 4 agosto 2020) Come già preannunciato da Filippo Bisciglia nell’ultima puntata di Temptation Island, a partire da settembre andrà in onda la versione VIP del programma, condotta da Alessia Marcuzzi. In queste ore, quindi, stanno trapelando delle informazioni in merito al cast che potrebbe comporre tale edizione. Dopo la diffusione di alcuni nominativi, sul sito Dagospia è stata fatta una confessione davvero spiazzante. A quanto pare, Maria De Filippi ha cambiato idea ed ha deciso di fare un passo indietro in merito all’edizione. Il passo indietro di Maria su Temptation Island VIP In queste ore è trapelata una brutta notizia che riguarda Temptation ... Leggi su kontrokultura

Gazzetta_it : Brutte notizie per Marc Marquez, non correrà a Brno - 100x100Napoli : Brutte notizie per il #Napoli #Primavera - MondoPrimavera : ?In arrivo brutte notizie per i giallorossi #Infortunio #Lecce - secretlovesongf : Ho appena ricevuto una delle più brutte notizie della mia vita - fanpage : Brutte notizie per coloro che sono in vacanza. Da domani cambia tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Effetto coronavirus, brutte notizie per chi sta aspettando i nuovi iPhone 12 Tiscali.it FIGC - I verdetti definitivi del campionato Primavera, Napoli retrocesso

Brutte notizie per il Napoli, che retrocede con Chievo e Pescara. Ecco quanto comunicato dalla Federcalcio: "Stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri ...

Moto: il Gp della Repubblica Ceca in diretta su Dazn

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Dopo il back to back a Jerez de la Frontera, il Motomondiale si trasferisce in Repubblica Ceca per la terza tappa della manifestazione più calda dell'estate. Un appuntamento da ...

Brutte notizie per il Napoli, che retrocede con Chievo e Pescara. Ecco quanto comunicato dalla Federcalcio: "Stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri ...(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Dopo il back to back a Jerez de la Frontera, il Motomondiale si trasferisce in Repubblica Ceca per la terza tappa della manifestazione più calda dell'estate. Un appuntamento da ...