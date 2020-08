Atletica, Tortu e Desalu in gara domani a Langenthal: Crippa impegnato nei 1500 di Rovereto (Di martedì 4 agosto 2020) Un mercoledì grandi firme tra la Svizzera e il Trentino. Mercoledì 5 agosto è il giorno di tre big azzurri in pista: Filippo Tortu nei 100 metri a Langenthal, in Svizzera, Fausto Desalu al debutto stagionale nei 200 metri sulla stessa pista elvetica e Yeman Crippa di nuovo nei 1500 metri a Rovereto. Ognuno ha fissato il proprio obiettivo e per tutti è una verifica importante in vista dei successivi appuntamenti della stagione. Filippo Tortu (Fiamme Gialle) sarà in pista alle 18.45 per la terza uscita stagionale, la quinta volta sui 100 (stavolta in gara secca), dopo le due di Rieti (10.28 e 10.31) e la batteria+finale di Savona (10.32 e 10.12): le entry lists dell’Internationales ... Leggi su sportfair

