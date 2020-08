Spagna, Re Juan Carlos lascia Madrid e si trasferisce all’estero dopo inchieste per evasione (Di lunedì 3 agosto 2020) Il re emerito di Spagna Juan Carlo lascerà il palazzo della Zarzuela per trasferirsi all’estero, dopo le inchieste giudiziarie che lo hanno visto indagato per presunta evasione fiscale in patria e in Svizzera. Non è ancora ufficialmente indagato, anche se fonti giudiziarie svizzere non escludono che lo sarà in futuro. In una nota, il figlio Felipe VI ringrazia il padre per la decisione. Lo riferisce El Pais. Juan Carlos si è rivolto al figlio, Felipe VI, attuale regnante, in una accorata lettera in cui annuncia la sua decisione “di fronte alla ripercussione pubblica che alcuni eventi passati nella mia vita privata stanno generando”. Lascerà dunque il Paese, esprimendo al suo erede la sua “assoluta ... Leggi su ilfattoquotidiano

