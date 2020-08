Soffri di ansia da scelta? Non paralizzarti davanti a un bivio: la risposta esatta non esiste (Di lunedì 3 agosto 2020) Conoscete l’Orienteering? Si tratta di uno sport che premia chi riesce a esplorare un territorio sconosciuto, sia in bosco che in città, praticando la corsa, oppure in mountain-bike, con gli sci da fondo o addirittura a cavallo o in canoa. Ecco, secondo me, la vita somiglia un po’ a una gara di orienteering, con due elementi di differenza:1. La competizione, in questo caso, non si svolge con altre persone, ma con sé stessi;2. Nel percorso della vita siamo sprovvisti di mappe dettagliate, bussole e punti di controllo.Se da bambini prendere decisioni non era un compito così faticoso, con l’età, questa operazione è diventata sempre più sofferta e complicata. Perché dichiariamo di voler essere liberi, ma rimaniamo puntualmente paralizzati di fronte a un bivio? Il momento della scelta ... Leggi su huffingtonpost

