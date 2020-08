Sicilia | In fiamme la riserva di Monte Cofano nel trapanese (Di lunedì 3 agosto 2020) Sicilia, terra di false emergenze, scontate profezie e ignota bellezza (per tacer del Geotrogus) di Calogero Muscarella (Foto di Pressenza) 7 maggio 2020 Accadrà quest'estate in Sicilia una grande emergenza. Le fiamme schiariranno la notte, nuvole di fumo oscureranno i cieli, campi e boschi saranno arsi dal fuoco. Animali e piante saranno spazzate vie in un gigantesco rogo. Rimarrà solo cenere e lunghe distese di terra bruciata laddove prima regnava la bellezza. Non so dove né il (...) - Cronaca / Sicilia, Trapani, Incendio, , riserva naturale Leggi su feedproxy.google

enricoparenti2 : Generosità e coraggio - maxwolf63 : QUANDO SI CAPIRÀ CHE GLI INCENDI VANNO COMBATTUTI PRIMA CHE VENGANO APPICCATI? C'È UN SOLO MODO PER COMBATTERLI: P… - RobertoGueli : RT @TgrSicilia: Incendi: spento il rogo a Piazza Armerina. Fiamme a Valguarnera - TGR Sicilia - makhnytskyy : RT @OpenGDB: Come disse Musumeci la scorsa estate: 'Se vi piacciono le fiamme e appiccare incendi andatevene all'inferno' #Sicilia #Nebro… - _mrbyte : RT @TgrSicilia: Incendi: spento il rogo a Piazza Armerina. Fiamme a Valguarnera - TGR Sicilia -