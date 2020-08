Serie A, nuova stagione al via il 19 Settembre (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Consiglio di Lega ha trovato l’intesa sulle date del prossimo campionato di Serie A. Si parte il 19 Settembre, ultima giornata il 23 Maggio Nasce oggi ufficialmente la nuova stagione di Serie A. Il Consiglio di Lega si è riunito in data odierna e ha trovato l’accordo sulle date del prossimo campionato dopo una lunga discussione nella sede di Milano. Si parte il 19 Settembre e si finisce con l’ultima giornata il 23 Maggio. Lo spostamento della giornata inaugurale di una settimana, rispetto alle previsioni iniziali del 12 Settembre, avrà conseguenze sulla sosta natalizia. Le squadre saranno infatti impegnate anche il 3 Gennaio. Il campionato avrà termine in tempo per garantire alla Nazionale una preparazione all’altezza ... Leggi su zon

Agenzia_Italia : Nei playoff e playout di #SerieB si testerà una nuova #Var - Gazzetta_it : La nuova maglia fa boom - tuttosport : #Juve, #Zanimacchia è pronto: ecco la nuova stella di #Sarri - mevstewart : RT @yaniravibora: fare il rewatch di una serie >>>>>> iniziarne una nuova - yaniravibora : fare il rewatch di una serie >>>>>> iniziarne una nuova -