Sanchez a zero, una magia Inter. La differenza con Smalling (Di lunedì 3 agosto 2020) Una magia. Prendere Alexis Sanchez a zero, con la risoluzione del contratto che lo avrebbe legato al Manchester United fino al 2022, è un’operazione di spessore. Possiamo definirlo un colpo di mercato autentico, considerato che i Red Devils non si stavano spostando della richiesta di 15-18 milioni. Poi hanno capito che avrebbero risparmiato un oceano di soldi e hanno ceduto. Sanchez ha fatto molto bene sia in avvio di stagione, prima dell’infortunio, che alla fine. Il suo valore non si discute, le motivazioni sono importanti. Avrà un triennale da 6,5-7 milioni a stagione più bonus, ripetiamo: grande colpo. Domanda: perché il Manchester United ha aperto all’Inter per Sanchez e non alla Roma per Smalling? I rapporti, intanto, ... Leggi su alfredopedulla

AlfredoPedulla : #Sanchez avrà tra 6,5 e 7 milioni a stagione, più bonus. Tre anni confermati. Operazione a sorpresa, importantissima a zero #Inter - FBiasin : Arriva in prestito, ha un ingaggio spropositato, si fa male, scompare, ha zero speranze di essere riscattato. Poi… - clikservernet : Sanchez a zero, una magia Inter. La differenza con Smalling - Samuele__Franco : RT @NicoSpinelli8: 'Ma come farete a prendere #Sanchez con quell'ingaggio?' #Marotta: 'Lo portiamo a zero!'?????? #FCIM - Noovyis : (Sanchez a zero, una magia Inter. La differenza con Smalling) Playhitmusic - -