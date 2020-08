Salvini e la mascherina: dai selfie ‘faccia a faccia’ all’invito a “rispettare la scienza e usare la testa”. Cambia la strategia (con i sondaggi in calo) (Di lunedì 3 agosto 2020) In principio fu la fretta: “Riaprire, riaprire, riaprire” quando il virus sembrava circoscritto ad alcuni casi lombardi ma il peggio doveva ancora arrivare. Poi arrivarono i bagni di folla ai cortei e nelle piazze e i selfie a volto scoperto mascherati da galanteria: “Posso abbassarmi la mascherina quando parlo con una signora? Ah non posso?“. Infine la rivendicazione aperta, durante il convegno negazionista al Senato: “La mascherina non ce l’ho e non la metto”. Ma oggi Matteo Salvini fa retromarcia e, durante un’intervista a Sky, invita i giovani a “usare la testa” e soprattutto a “rispettare la scienza“. Ai microfoni del programma Start, il leader leghista dice alla giornalista: “La ... Leggi su ilfattoquotidiano

