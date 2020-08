Papa Francesco: contro la cattedrale di Managua un «atto vandalico» (Di lunedì 3 agosto 2020) «Ti accompagno nel dolore per questo atto vandalico e sono vicino a te e al tuo popolo». Così si è espresso Papa Francesco in un messaggio autografo al cardinale di Managua Leopoldo Brenes dopo l’attentato alla cattedrale metropolitana. Bergoglio si era già riferito nell’Angelus di domenica in piazza San Pietro a quello che l’arcivescovo Brenes aveva definito fin da subito «un attentato terroristico pianificato nei dettagli». Venerdì scorso, secondo vari testimoni, uno sconosciuto incappucciato aveva lanciato una sorta di bomba … Continua L'articolo Papa Francesco: contro la cattedrale di Managua un «atto ... Leggi su ilmanifesto

