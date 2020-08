Nuoto, impresa pazzesca di Katie Ledecky: completa una vasca intera con un bicchiere di latte in testa [VIDEO] (Di lunedì 3 agosto 2020) Katie Ledecky ha compiuto numerose imprese nella sua carriera da nuotatrice, ma questa vola si è davvero superata. La cinque volte campionessa olimpica infatti ha completato un’intera vasca con un bicchiere di latte al cioccolato sulla testa, senza farne cadere nemmeno una goccia. Nuotata perfetta e sincronizzata, dolce e sinuosa al punto da far rimanere immobile il bicchiere poggiato sulla sua testa. L’americana ha raccolto la sfida social #GotMilkchallenge, ottenendo un risultato assurdo… Possibly one of the best swims of my career! (~open for debate~) What can you do without spilling a drop?! Check out the #gotmilkchallenge on TikTok. #gotmilk #ad pic.twitter.com/F05UzvaqCo — ... Leggi su sportfair

