Nei playoff e playout di Serie B si testerà una nuova Var (Di lunedì 3 agosto 2020) (AGI) - Roma, 3 ago. - Nelle otto gare di playoff e playout di Serie B verrà usato un sistema Var più evoluto di quello attualmente in dotazione agli arbitri della massima Serie. Lo annuncia la Lega cadetta spiegando come la tecnologia in questione, chiamata "Élite", sia caratterizzata da un sistema di comunicazione fra arbitro, assistenti e Sala Var che permetterà una maggiore chiarezza del segnale, privo da interferenze esterne. L'esordio è previsto per domani sera nella gara di playoff tra Chievo ed Empoli. L'obiettivo di questa nuova versione, si legge nella nota della Lega, è "un miglioramento delle condizioni e quindi della qualita' di gioco". L'innovazione, infatti, "faciliterà la comunicazione in ... Leggi su agi

