Maltempo Prato: crolla un piccolo muro a causa del temporale e vento (Di lunedì 3 agosto 2020) A causa del forte vento durante il temporale che si è abbattuto su Prato è crollato un piccolo muro di riparo esterno che si trova tra la scuola secondaria di primo grado ‘Lippi’ e la Biblioteca ‘Peppino Impastato’ in via Corridoni, nel quartiere di Chiesanuova. “I vigili del fuoco e i nostri tecnici comunali sono intervenuti subito – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Ilaria Santi – così come la ditta che ha già provveduto alla rimozione della porzione crollata. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di ripristino”.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Maltempo, crolla un muro fuori da una scuola

Prato, 3 agosto 2020 - Questo pomeriggio, a causa del forte vento durante il temporale che si è abbattutto sulla città, si è ribaltato un muro esterno che si trova tra le scuola secondaria di 1° grado ...

Prato, 3 agosto 2020 - Questo pomeriggio, a causa del forte vento durante il temporale che si è abbattutto sulla città, si è ribaltato un muro esterno che si trova tra le scuola secondaria di 1° grado ...