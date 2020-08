#IOMETTOLAMASCHERINA (Di lunedì 3 agosto 2020) Oggi al Senato per rappresentare il Governo e confrontarmi con la Commissione Attività Produttive riguardo alle strategie per sostenere le nostre imprese. Io, a differenza di Salvini, la mascherina la metto, perché non dimentico i morti, le terapie intensive piene e le imprese chiuse. E non faccio finta di non vedere quello che accade all’estero, con Belgio e Spagna costretti a mettere coprifuoco e nuovi lockdown per fronteggiare i nuovi focolai. Serve responsabilità. Non stiamo giocando. Qui c’è la vita delle persone in ballo, e la sopravvivenza delle nostre imprese. Indossare la mascherina è faticoso, soprattutto in questo periodo estivo, e può capitare qualche volta di indossarla in maniera errata o di toglierla un attimo per respirare. Chi invita a non indossarla o fa il gradasso in barba alle regole non fa il bene degli ... Leggi su ilblogdellestelle

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #IOMETTOLAMASCHERINA La svolta di Salvini: «Indossate la mascherina nei luoghi chiusi». E su Fontana: «Pronto a ricandidarlo nel 2023»

Il primo lunedì d’agosto arriva la conversione sulla via adriatica. Matteo Salvini, in collegamento con SkyTg24, ha detto che è necessario indossare la mascherina a bordo dei treni e nei luoghi chiusi ...

Il dietrofront di Salvini sulla mascherina: “Usarla nei luoghi chiusi”

Matteo Salvini fa dietrofront sulla mascherina: dopo essere stato accusato di negazionismo sull’esistenza del Covid, il leader della Lega fa marcia indietro. In un’intervista concessa a Sky Tg 24 spie ...

Il primo lunedì d’agosto arriva la conversione sulla via adriatica. Matteo Salvini, in collegamento con SkyTg24, ha detto che è necessario indossare la mascherina a bordo dei treni e nei luoghi chiusi ...Matteo Salvini fa dietrofront sulla mascherina: dopo essere stato accusato di negazionismo sull’esistenza del Covid, il leader della Lega fa marcia indietro. In un’intervista concessa a Sky Tg 24 spie ...