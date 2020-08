Insigne potrebbe recuperare per il Barça (Di lunedì 3 agosto 2020) Meno grave del previsto, così com'era stato anticipato nelle scorse ore, ma il dubbio sulla presenza di Lorenzo Insigne, al Camp Nou, resta. Un'ora fa, l'attaccante del Napoli si è sottoposto alla ... Leggi su gazzetta

giannapo54 : @Torrenapoli1 Non lo rischierei mai con il Barca. Al limite se miracolosamente si passasse il turno allora si potre… - Pall_Gonfiato : #Napoli: Lorenzo #Insigne potrebbe recuperare per la sfida al #Barcellona - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: #Insigne potrebbe recuperare per il #Barça, #Gattuso valuta alternative #Elmas #Lozano e #Politano - Gazzetta_it : #Insigne potrebbe recuperare per il #Barça, #Gattuso valuta alternative #Elmas #Lozano e #Politano - apetrazzuolo : KISS KISS - Infortunio di Insigne, filtra una cauto ottimismo, potrebbe recuperare per la partita contro il Barcell… -