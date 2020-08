I mercoledì del sig. Davide (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo si incontra di buon mattino alla stazione centrale di Milano, lo si vede salire sul Frecciarossa direzione Termini, zainetto in spalla, e poi ecco l’approdo a Roma, la città della politica e dei guai grillini, dove lui arriva tuffandosi come in uno specchio. I pranzi all’hotel Forum con Massimo Leggi su ilfoglio

GuggenheimPGC : Agosto a Venezia? Ricordate, il museo è aperto dal venerdì al lunedì, sempre dalle 10 alle 18, mentre il Museum Sho… - AlbertoBagnai : MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020 19.50.12 TOP Senato, D'Alfonso eletto presidente commissione Finanze TOP Senato, D'Alfon… - beellarke2199 : Io e il “forse c’è la possibilità mercoledì del ritorno di Bellamy” #The100 - DistrettoAgrumi : Archiviata #Siracusa parteciperemo alla prossima “tappa” dello schermo itinerante che proietterà “Devotion” ?? merc… - DilectisG : RT @AndreaInterNews: I dettagli del contratto di Alexis #Sanchez con l'Inter: - primo anno a 13 milioni di euro netti più 2 bonus; - second… -