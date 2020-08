Guglielmo Scilla è single: “Io e Luigi non stiamo più insieme” (Di lunedì 3 agosto 2020) In un video Q&A ovvero question and answer, domende e risposte, lo youtuber romano Guglielmo Scilla, dopo due anni di relazione con Luigi Di Lella, ha annunciato la separazione. “Arriviamo alla domanda che mi è stata rivolta di più negli ultimi mesi “Stai ancora con Luigi?”. No. Qualcuno di voi lo ha capito, altri no. Condividere pezzi della propria vita sui social non significa dover condividere tutto quanto sui social. So che la mia storia con Luigi è stata molto visibile, quindi era ovvio che prima o poi ne avrei dovuto parlare, avevo bisogno di un po’ di tempo, sia perché dovevo processare alcune cose, sia perché non sei da solo e devi avere rispetto per l’altra persona”. Tra le righe di un recente post su Instagram, ... Leggi su tvzap.kataweb

Guglielmo Scilla è uno degli Youtuber più famosi d'Italia. Tra i primi a saper sfruttare la piattaforma oltre 10 anni fa, Willwoosh rimane ancora seguitissimo sul web. La sua storia d'amore con Luigi ...

L'attore e youtuber di successo Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh, ha risposto alle insistenti domande dei fan dell'ultimo periodo.

