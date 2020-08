Genova, Mattarella incontra i parenti delle vittime del Ponte Morandi: “Il dolore non si dimentica e la solidarietà non viene meno” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il Comitato dei familiari delle vittime del crollo di Ponte Morandi. I familiari erano stati invitati a partecipare alla cerimonia di inaugurazione, ma aveva opposto il rifiuto perché ritenevano che l’evento prendesse un indirizzo troppo festoso. Mattarella conosciuta la situazione ha imposto una cerimonia sobria ed è nato l’incontro privato. A questo punto il Comitato ha accettato che sul Ponte venissero letti i nomi dei loro familiari morti. “Ci tenevo a incontravi prima della cerimonia del Ponte – ha detto il Presidente della Repubblica – per sottolineare pubblicamente e in maniera evidente che la ferita non si ... Leggi su ilfattoquotidiano

Giorgiolaporta : Ho visto 43 persone morire sul #PontediGenova e non mi pare fossero suicidi. Due anni dopo non vedo ancora né conda… - Quirinale : #Genova, il Presidente #Mattarella incontra i familiari delle vittime del #PonteMorandi : “la vicinanza della Repub… - Capezzone : ++Nota TASSATIVA della Suprema Cupola Politicamente Corretta++ Domani dai giornali sia adeguatamente associato l’ar… - AlbertoBagnai : RT @Capezzone: ++Nota TASSATIVA della Suprema Cupola Politicamente Corretta++ Domani dai giornali sia adeguatamente associato l’arcobaleno… - paolorm2012 : Nuovo ponte di Genova, l'inaugurazione. Conte: 'L'Italia sa rialzarsi'. Mattarella ai parenti delle vittime: 'Ferit… -