Fase 3: Consulenti lavoro, proroga Durc al 29 ottobre con eccezione e ulteriore slittamento (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Labitalia) - La Fondazione studi Consulenti del lavoro con l'approfondimento reso noto oggi fornisce una disamina delle normative emergenziali." Stando alle ultime indicazioni fornite dall'Inps - spiega - i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ovvero sino al 29 ottobre 2020". Tuttavia, "tale disposizione va coordinata con quanto previsto del decreto Semplificazioni che esclude da tale ambito applicativo tutte le ipotesi in cui si adottino procedure per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti, ovvero ad appalti, affidamenti diretti o procedure di gara con ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 3 ago. (Labitalia) - La Fondazione studi consulenti del lavoro con l'approfondimento reso noto oggi fornisce una disamina delle normative emergenziali." Stando alle ultime indicazioni fornite ...

