Ecco i veri colpevoli dell’invasione (Di lunedì 3 agosto 2020) Qualche giorno fa c’è stata la votazione per procedere o meno contro Matteo Salvini. Ma vi dico che quelli che hanno infranto la legge sono: gli scafisti, la Lamorgese, la Bellanova e Conte. E sapete perché? I nostri sinistrelli si sono macchiati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo la legge, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15 mila euro. Il Pd sostiene che la decisione di Salvini di non far attraccare la nave al porto sia stato un "crimine contro i diritti dell'uomo". Ma sapete chi si sono davvero macchiati di quest'ultimo crimine? Il governo maltese, che ha sempre negato l'attracco a Malta alla nave Open Arms. La nave ... Leggi su nicolaporro

