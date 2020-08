È giusto indignarsi per l’uso del termine “downburst” perché è in lingua inglese? (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella serata di sabato 1 agosto 2020, un violento fortunale si è abbattuto su Alessandria, causando parecchi danni. In particolare, il temporale è stato accompagnato da un violento “downburst”, ovvero delle forti raffiche di vento discendenti le quali, scendendo verticalmente dalla nube, una volta al suolo si espandono orizzontalmente in tutte le direzioni. il downburst viene spesso erroneamente confuso con la tromba d’aria, ma sono due fenomeni molto diversi. Non ci risulta che esista un termine equivalente in lingua italiana, tant’è che viene universalmente accettata la definizione in inglese. Non ovunque, però. Sotto un post relativo a un video di Fanpage che dava la notizia dell’evento meteo su Alessandria, documentandolo con un video amatoriale, la quasi totalità dei ... Leggi su giornalettismo

