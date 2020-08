Dopo una lite col marito gli getta addosso l'acido, l'uomo è grave (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - Degenera a Brindisi una lite tra moglie e marito. La donna getta acido addosso all'uomo provocandogli gravi ustioni alle braccia, alle gambe e su altre parti del corpo. La lite è scoppiata in via Pace Brindisina nel quartiere Commenda. L'uomo, 52enne, era in auto, una Fiat 500, e Dopo essere stato aggredito dalla moglie con l'acido, ha cercato scampo in un negozio difronte al posto dove aveva lasciato l'auto. La vittima ha chiesto disperatamente aiuto e in diversi si sono prodigati gettandogli acqua addosso per alleviare le ustioni. "Aiutatemi, sto bruciando" ha supplicato l'uomo. Nel frattempo, un poliziotto fuori ... Leggi su agi

matteosalvinimi : ?? Dopo Latina, anche in Umbria clandestini appena arrivati dalla Sicilia sono già IN FUGA. Liberi di girare e pote… - chetempochefa : “Angela era una bimba solare, lei e sua madre erano affabili. Eravamo una famiglia unita. Dopo la strage la nostra… - luigidimaio : Una ferita aperta e che porta con sé ombre e interrogativi. Una verità incompleta, parziale, per cui lo Stato deve… - Minabree2 : RT @Since_in_1981: 100 mila euro per passarci una notte con la terza persona che vi esce dopo @ ! Dai forza ... A me tocca con @Amo_Abbrac… - EcodiSicilia : Caronia (Me): scomparsa una donna di Venetico con il figlio di 4 anni dopo un incidente @ecodisicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo una E’ morto il cane lasciato da una coppia in balcone dopo una lite La Stampa Covid-19: una volta trovato il vaccino, cosa succede dopo?

Dai nazionalismi farmaceutici, che si manifestano nel compiacimento a chi arriva primo alla realizzazione del vaccino, alle notizie di Paesi che fanno incetta e ...

Dopo una lite col marito gli getta addosso l'acido, l'uomo è grave

AGI - Degenera a Brindisi una lite tra moglie e marito. La donna getta acido addosso all'uomo provocandogli gravi ustioni alle braccia, alle gambe e su altre parti del corpo. La lite è scoppiata in vi ...

Dai nazionalismi farmaceutici, che si manifestano nel compiacimento a chi arriva primo alla realizzazione del vaccino, alle notizie di Paesi che fanno incetta e ...AGI - Degenera a Brindisi una lite tra moglie e marito. La donna getta acido addosso all'uomo provocandogli gravi ustioni alle braccia, alle gambe e su altre parti del corpo. La lite è scoppiata in vi ...