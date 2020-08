Disordini alla ex Cavarzerani: fuoco, fumo, urla e cori (Di lunedì 3 agosto 2020) Momenti di tensione alla ex Cavarzerani. Si respira palpabile l'aria della protesta da un'ora circa ed è ancora in corso. I 500 migranti protestano con urla e cori e hanno acceso un fuoco all'ingresso ... Leggi su udinetoday

Lampedusa vive ancora una difficile situazione con altri sbarchi, mentre disordini vengono registrati in ordine sparso nei centri di accoglienza dove molti migranti si danno alla fuga da varie struttu ...

Germania: governo, a corteo Berlino 'immagini inaccettabili'

"Le dimostrazioni pacifiche sono importanti e la libertà di espressione è di massima importanza, ma le immagini viste a Berlino sono inaccettabili": lo ha detto la vice-portavoce del governo tedesco U ...

