De Gea non convince più | lo United cambia | piace un… figlio d’arte

La stagione di David De Gea non è stata assolutamente memorabile. Tanti e troppi gli svarioni che sono costati punti pesanti al Manchester United. I Red Devils hanno concluso al terzo posto, ma il portiere spagnolo non è più intoccabile come accaduto finora. Le critiche fioccano sul suo rendimento e l'età non gioca più a suo favore. Si inizia a pensare a una successione tra i pali già nel corso dell'estate.figlio D'ARTESecondo quanto riportato da Don Balon, il Manchester avrebbe in mente una soluzione tanto romantica quanto clamorosa. Infatti, a distanza di 21 anni, potrebbe tornare a difendere la porta del pubblico di casa all'Old Trafford un estremo difensori che di cognome fa Schmeichel. Negli anni '90 era toccato a Peter guidare lo United, contribuendo al ciclo vincente della squadra di ...

GROSSETO – Con la partita All Star Game tra allenatori e assistenti contro i ragazzi si è chiuso il primo Grosseto City Camp svoltosi al Camping Il Sole Marina di Grosseto ed è stato tenuto da campion ...

