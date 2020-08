“Correte, stanno rubando in casa”: preso dopo fuga uno dei tre banditi (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Antimo (Na) – Due dei tre banditi sorpresi a rubare in un appartamento sono riusciti a scappare, il terzo è stato invece bloccato. I Carabinieri della tenenza di Sant’Antimo hanno arrestato per furto Deni Duric, 19enne di origine rom, già noto alle forza dell’ordine. Erano le 5 del mattino quando il carabiniere in caserma riceve una telefonata: stavano rubando all’interno delle abitazioni presenti nel “castello baronale”. Il militare ha allertato la pattuglia – in strada nell’ambito dei servizi notturni disposti dal comando provinciale di napoli – che in pochi istanti era in piazza della Repubblica. I carabinieri hanno notato la porta principale di ingresso del Castello e sono entrati. All’interno della corte 3 uomini che alla vista dei ... Leggi su anteprima24

