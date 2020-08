Cara Meloni, occhio ai sinistri che ti lusingano (Di lunedì 3 agosto 2020) Giorgia Meloni piace a sinistra. Perché è donna? No. Perché è sanguigna? Nemmeno. Perché è di destra? Ci mancherebbe. Piace perché si può tentare di usarla per metter zizzania: di qui, mesi di sondaggi incoraggianti, lusinghe, corteggiamenti. Lo scopo è fare leva sulle legittime aspirazioni di crescita e leadership della numero uno di Fratelli d’Italia, per rompere l’intesa con la Lega. È una strategia vecchia come il mondo, che gli antichi Romani sintetizzarono con una formuletta eloquente: divide et impera. L’ultimo capitolo della saga l’ha scritto oggi Repubblica. Il giornale, addirittura, apre con il doppio affondo sul centrodestra: da un lato, Matteo Salvini che celebra il funerale al Carroccio nordista di Umberto Bossi. Già, perché la Lega che gradiscono a ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Cara Meloni Cara Meloni, occhio ai sinistri che ti lusingano Nicola Porro Ursula von der Leyn usa l'hashtag #Lgbti, Meloni la bulla la sfotte: "Se non aggiungi '+' i gay sensibili si offendono"

Giorgia Meloni sfotte i diritti Lgbt con un tweet in inglese indirizzato alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che stamattina ha twittato: "I nostri trattati assicurano che o ...

Giorgia Meloni sfotte Ursula von der Leyen sull’uguaglianza LGBT nell’Unione Europea

