Calabria, operazione della Polizia Provinciale: sequestrate sei aree adibite a discarica abusiva di rifiuti nei boschi della Sila (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli agenti del Distaccamento di San Giovanni in Fiore, a seguito di un’accurata attività investigativa hanno sottoposto a sequestro penale sei diverse aree insistenti nel medesimo contesto territoriale sulla Sila cosentina, situate in località Cuturelle nel comune di San Giovanni in Fiore (CS). Individuati diversi responsabili nel corso delle attività.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

LuciaLaVita1 : RT @5stelletv: Operazione 'Rinascita-Scott', Gratteri: 'Mio obiettivo è smontare la Calabria come un lego' - VIDEO - bettape : RT @5stelletv: Operazione 'Rinascita-Scott', Gratteri: 'Mio obiettivo è smontare la Calabria come un lego' - VIDEO - 5stelletv : Operazione 'Rinascita-Scott', Gratteri: 'Mio obiettivo è smontare la Calabria come un lego' - VIDEO - TuttoNano : #AcMilan Paqueta' e Calabria verso #ACFFiorentina nell'operazione #Chiesa...ai viola circa 30 mln di conguaglio - leggen_dario5 : @enricoI00 Per la lista UEFA devi avere 8 che arrivano da giovanili italiane di cui almeno 4 del Milan. Abbiamo Don… -