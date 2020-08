Bonus Affitto Famiglie 2020: cos’è, a chi spetta, importo, chi lo eroga, domanda (Di lunedì 3 agosto 2020) La diffusione del Coronavirus in Italia ha costretto il Governo a intraprendere mirate azioni in favore di aziende e lavoratori, ma soprattutto per le Famiglie in difficoltà economica: il Bonus Affitto Famiglie rientra tra queste misure. Non sono pochi i nuclei familiari che si sono trovati a fronteggiare, non soltanto l’emergenza epidemiologica durante i mesi scorsi, ma anche quella economica, a causa della chiusura della maggior parte delle aziende per contenere l’espandersi del virus. Gli aiuti e benefici economici messi in campo dall’Esecutivo per le Famiglie a basso reddito sono notevoli, tra cui spicca appunta il cosiddetto Bonus Affitto. Di cosa si tratta? Ebbene, l’agevolazione è rivolta a chi non riesce a pagare il canone ... Leggi su leggioggi

