Alessia Marcuzzi, un uomo le ha fatto un regalo particolare (Di lunedì 3 agosto 2020) Alessia Marcuzzi rivela: “mi ha regalato il sorriso” Alessia Marcuzzi che raramente condivide episodi della sua vita privata con il pubblico social, ha raccontato che un uomo, le ha fatto un regalo tanto particolare e le ha strappato anche un sorriso. Tutto è avvenuto su Instagram, dove la donna è apparsa tanto sorpresa e di conseguenza ha sorpreso anche il suo popolo di follower. Ha raccontato che improvvisamente le è arrivata una lettera Ed insieme a questa c’era anche un cappello. La persona che gliel’ha fatta arrivare si chiama Alessio, si tratta di un marinaio della guardia costiera italiana che lavora nel canale di Sicilia. Alessio l’ha ringraziata per la simpatia, per la brillantezza, per gli ... Leggi su kontrokultura

modamadeinitaly : Ripartire alla grande dopo il lockdown dal blog di Alessia Marcuzzi - Notiziedi_it : Temptation Island 2020, le coppie scoppiate e Filippo Bisciglia che passa la palla ad Alessia Marcuzzi | Video Witt… - fashiongenus : Alessia Marcuzzi: obiettivo lato b da «belfie» - infoitcultura : Temptation Island, Filippo Bisciglia cede il testimone ad Alessia Marcuzzi - m4damee : RT @RamaTrash8: CON TUTTO IL RISPETTO PER ALESSIA MARCUZZI, PER ME #TemptationIsland PUÒ CONDURLO SOLTANTO FILIPPO BISCIGLIA. ADIOS ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi Quella foto di Alessia Marcuzzi che ha fatto impazzire i fan. "È la stessa di De Martino" ilGiornale.it Filippo Bisciglia passa il testimone di "Temptation Island" alla Marcuzzi: "Sarà bravissima, è molto dolce"

A "Temptation Island" le protagoniste assolute sono le coppie, ma al loro fianco una presenza discreta e costante le guida, facendole riflettere nei momenti più bui: Filippo Bisciglia. Su "Uomini e Do ...

Alessia Marcuzzi sorpresa: il dono di un uomo misterioso

Alessia Marcuzzi ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata da parte di un uomo misterioso. La conduttrice è stata al centro dell’attenzione della cronaca rosa a causa del suo presunto flirt con Ste ...

A "Temptation Island" le protagoniste assolute sono le coppie, ma al loro fianco una presenza discreta e costante le guida, facendole riflettere nei momenti più bui: Filippo Bisciglia. Su "Uomini e Do ...Alessia Marcuzzi ha ricevuto una sorpresa davvero inaspettata da parte di un uomo misterioso. La conduttrice è stata al centro dell’attenzione della cronaca rosa a causa del suo presunto flirt con Ste ...