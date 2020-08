3 agosto 1492, Cristoforo Colombo parte e… scopre l’America (Di lunedì 3 agosto 2020) Il 3 agosto 1492, il navigatore genovese Cristoforo Colombo lascia il porto di Palos de la Frontera alla volta delle Indie. Il 12 ottobre le tre caravelle toccano il suolo dell’odierno San Salvador: è la scoperta dell’America. Nel 1492 il navigatore italiano Cristoforo Colombo è pronto a iniziare la navigazione che possa portare in Asia dall’Oceano Atlantico, considerata più breve rispetto alla circumnavigazione dell’Africa. La ricerca della via breve per le Indie necessitava di un cospicuo finanziamento. L’intervento della corte di Spagna Dopo aver tentato di farsi finanziare dal sovrano portoghese, Cristoforo Colombo approcciò quella spagnola: fu decisivo ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : 3 agosto 1492, Cristoforo Colombo parte e… scopre l’America - Cristian_FF_79 : 3 Agosto 1492 #palos. - Passiamo da qui famo prima. - Dici, Cristoforo? - Se se tranquillo in India ce sta ' 'n… - dievve : La sera del 3 agosto 1492 Cristoforo Colombo salpava dal porto spagnolo di Palos guidando una spedizione di 90 mari… - cal_primitivs : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 3 agosto 1492 Prima dell'alba Cristoforo Colombo salpa da Palos, destinazione India. Fallì miseramente - amatorosalia1 : RT @SerFiss: #ricordiamodomani 3 agosto 1492 Prima dell'alba Cristoforo Colombo salpa da Palos, destinazione India. Fallì miseramente -

Ultime Notizie dalla rete : agosto 1492 3 agosto 1492, Cristoforo Colombo parte e… scopre l’America News Mondo Nel 1498 Colombo scoprì il Venezuela

La scoperta di una nuova terra è sempre stato un traguardo impressionante per l’uomo. Il mondo deve alla figura di Cristoforo Colombo, navigatore ed esploratore italiano proveniente dalla Repubblica d ...

La scoperta di una nuova terra è sempre stato un traguardo impressionante per l’uomo. Il mondo deve alla figura di Cristoforo Colombo, navigatore ed esploratore italiano proveniente dalla Repubblica d ...