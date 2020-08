Ubriaco fradicio, si mette al volante: arresto e multa stratosferica (Di domenica 2 agosto 2020) Trasferitosi in una nazione celebre per la sua birra e, soprattutto, il suo whisky, è tornato in Italia e si è fatto beccare al volante pieno di alcol. protagonista della vicenda è un 27enne italiano ... Leggi su bresciatoday

animemute : È tornato ubriaco fradicio, io lo ammazzo giuro - ImRonTheKing : @leviOsaHerm @Nicodiangelosol @peercyjacksonr @LuciferReall SSSH SONO UBRIACO FRADICIO NON SO COSA STO DICENDO. - maxkite66 : Sono ubriaco fradicio... - mike17101 : @90ordnasselA Gagliardini nemmeno da ubriaco fradicio direi che sta giocando bene - graziealkaz75mg : @S0n_0f_A_beach_ @alaf78 Alcune sere sono uscito di casa con molto meno e tornato fatto come una zucchina, ubriaco… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco fradicio Ubriaco fradicio, si mette al volante: arresto e multa stratosferica BresciaToday Ubriaco fradicio, si mette al volante: arresto e multa stratosferica

Trasferitosi in una nazione celebre per la sua birra e (soprattutto) il suo whisky, è tornato in Italia e si è fatto beccare al volante pieno di alcol. protagonista della vicenda è un 27enne italiano ...

Ubriaco aggredisce i vigili

Ubriaco fradicio si è buttato in mezzo alla strada bloccando il traffico. Alla vista degli agenti non ci ha pensato su due volte, aggredendoli. Tutto questo è accaduto non di notte, ma in pieno giorno ...

Trasferitosi in una nazione celebre per la sua birra e (soprattutto) il suo whisky, è tornato in Italia e si è fatto beccare al volante pieno di alcol. protagonista della vicenda è un 27enne italiano ...Ubriaco fradicio si è buttato in mezzo alla strada bloccando il traffico. Alla vista degli agenti non ci ha pensato su due volte, aggredendoli. Tutto questo è accaduto non di notte, ma in pieno giorno ...