Trastevere, violenta rissa notturna in piazza Trilussa: cinque giovani in ospedale (Di domenica 2 agosto 2020) Carabinieri a piazza Trilussa Risse notturne e assembramenti: la movida selvaggia non dà tregua. Chiusi piazze e bar 19 July 2020 Movida, controlli tra piazza Bologna e Parioli: due locali multati e ... Leggi su romatoday

romalifenews : Movida violenta a Trastevere e a San Lorenzo: 8 arresti e tre feriti - ItaliaNEWS : Roma, movida violenta a Trastevere e a San Lorenzo: 8 arresti e tre feriti - LkWarm : RT @romatoday: roma #Trastevere, violenta rissa notturna in piazza Trilussa: cinque giovani in ospedale - Paola55459402 : RT @romatoday: roma #Trastevere, violenta rissa notturna in piazza Trilussa: cinque giovani in ospedale - Notiziedi_it : Roma, movida violenta a Trastevere e a San Lorenzo: 8 arresti e tre feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Trastevere violenta Trastevere, violenta rissa notturna in piazza Trilussa: cinque giovani in ospedale RomaToday Roma, ancora movida violenta a Trastevere: quattro arresti e un denunciato per rissa aggravata

Ancora movida violenta a Trastevere. La scorsa notte a piazza Trilussa è scoppiata una lite, degenerata poi in rissa, per gli apprezzamenti rivolti ad alcune ragazze. La discussione è degenerata in un ...

Roma, movida violenta: a piazza Trilussa arrestati 4 giovani per rissa a notte fonda

A scatenare una violenta lite, scoppiata questa notte intorno alle 3 a piazza Trilussa, Trastevere, sarebbero stati degli apprezzamenti su alcune ragazze. Quattro giovani romani sono stati arrestati d ...

Ancora movida violenta a Trastevere. La scorsa notte a piazza Trilussa è scoppiata una lite, degenerata poi in rissa, per gli apprezzamenti rivolti ad alcune ragazze. La discussione è degenerata in un ...A scatenare una violenta lite, scoppiata questa notte intorno alle 3 a piazza Trilussa, Trastevere, sarebbero stati degli apprezzamenti su alcune ragazze. Quattro giovani romani sono stati arrestati d ...