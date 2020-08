Simone Inzaghi dopo Napoli-Lazio: “Il parapiglia con Gennaro Gattuso? Capitano queste cose” (Di domenica 2 agosto 2020) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita dalla sua Lazio per 3-1 in casa del Napoli. “Spiace, non volevamo finire quarti. Sapevamo che l’Atalanta stava perdendo e non volevamo perdere, volevamo arrivare terzi. Ma c’era un po’ di nervosismo, mi è successo tante altre volte. Ora è tutto tranquillo. Finiamo al quarto posto, una posizione che avremmo potuto migliorare per come eravamo piazzati prima della sosta. Ma nulla toglie al campionato dei ragazzi. Abbiamo lasciato dietro Napoli, Milan e Roma, avversari molto attrezzati. Siamo insieme da 4 anni, dobbiamo migliorare dove potremo. Dovremo cercare di fare un ottimo cammino in Champions e ripartire nel modo giusto”. Con chi giocare on line? Comparazione ... Leggi su calciomercato.napoli

