Serie A retrocessione: Genoa salvo, il Lecce saluta dopo un anno (Di domenica 2 agosto 2020) Serie A retrocessione: il Genoa travolge il Verona risolvendo già tutto nel primo tempo ed è salvo, niente da fare per il Lecce che torna subito in B Serie A, il giallo retrocessione è in realtà è durato pochissimo minuti. Il Genoa ha risolto già nel primo tempo la pratica Verona segnando tre gol che … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

PagineRomaniste : #SerieA, il #Genoa centra la salvezza battendo il #Verona. Retrocessione per il #Lecce che cade con il #Parma - junews24com : Lecce in Serie B: vittoria del Genoa che costa la retrocessione - - ricardorubio44 : Quanto mi dispiace per la retrocessione del Lecce di Fabio Liverani. Una squadra che ha fatto un bel calcio, giocan… - RickyNash : E Plizzari vorrei vederlo in una di A adesso, o al massimo in una top di B. Basta serie B in squadre da retrocessio… - cislenko : @3dc8 Tra un po' chiederanno la retrocessione in serie B. -