Scuola, dalle distanze ai test sierologici pronte le regole per il ritorno in classe. Banchi, aule e prof le grandi incognite (Di domenica 2 agosto 2020) Non tutti gli istituti hanno aule grandi a sufficienza per garantire la presenza di tutti gli alunni nel rispetto delle norme sul distanziamento. I maggiori operatori del settore diserteranno la gara europea bandita dal commissario straordinario Domenico Arcuri per reperire fino a 3 milioni di Banchi monoposto. Non è certo che i fondi stanziati dal governo per assumere supplenti saranno sufficienti a scongiurare il rischio di cattedre vuote Leggi su ilsole24ore

