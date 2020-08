Sassuolo-Udinese 0-1, Gotti: “Ora ragioniamo sul nostro futuro” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Devo ribadire che io sono orgoglioso che l’Udinese voglia pensare di proseguire insieme a me, non è una cosa scontata e mi rende molto felice. Io sarei ben contento di continuare, poi da domani dobbiamo ragionare sul modo in cui questo può accadere“. Così Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, in merito al suo futuro e alla possibile riconferma sulla panchina friulana. Nell’ultima giornata del campionato di Serie A l’Udinese strappa un’altra vittoria battendo il Sassuolo per 0-1 grazie al gol di Okaka. “Sono molto contento per la vittoria di stasera, non tanto in relazione alla classifica ma più che altro in relazione alla voglia che abbiamo dimostrato di avere per andare a prenderci una vittoria così contro una squadra ... Leggi su sportface

