Palermo: vandali in azione in via Maqueda, trenta cestini rifiuti gettati a terra (Di domenica 2 agosto 2020) Palermo, 2 ago. (Adnkronos) – vandali in azione nella centralissima via Maqueda, nella zona pedonale del centro storico di Palermo. Nella notte una trentina di cestini per i rifiuti sono stati gettati per terra e all’alba la strada era invasa di immondizia. Le forze dell’ordine e gli agenti della polizia municipale stanno adesso esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di rintracciare gli autori dell’atto di vandalismo. I cestini sono già stati ripristinati, come spiegano dal Comune di Palermo.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

imarkez : RT @blogsicilia: Vandali nell'area pedonale di Palermo, danneggiati 30 cestini della spazzatura - - stenartista : RT @blogsicilia: Vandali nell'area pedonale di Palermo, danneggiati 30 cestini della spazzatura - - blogsicilia : Vandali nell'area pedonale di Palermo, danneggiati 30 cestini della spazzatura - - TV7Benevento : Palermo: vandali in azione in via Maqueda, trenta cestini rifiuti gettati a terra... - barbaro_simone : Non se ne può più di questi vandali da quattro soldi che sconoscono, per tante ragioni, il concetto di collettività… -

Tra via Maqueda e corso Vittorio Emanuele questa mattina è un susseguirsi di cestini gettati per terra con i riufiuti che invadono la strada. Il frutto di chi ha pensato bene di vandalizzare gli arred ...

