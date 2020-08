Palermo, ex calciatore rosanero in corsa per la panchina (Di domenica 2 agosto 2020) Il Palermo deve ancora trovare l'allenatore giusto in vista della prossima stagione. La società siciliana nelle ultime ore pare che abbia vagliato un profilo recentemente impegnato in Serie C.IDEA DIANAcaption id="attachment 1000803" align="alignnone" width="594" Diana Palermo (getty images)/captionSecondo quanto riportato da TuttoC.com, il Palermo avrebbe messo nel mirino in vista della prossima stagione sportiva, l'ex calciatore rosanero Aimo Stefano Diana. Il tecnico nel corso dell'ultimo campionato ha guidato il Renate nel girone A della Lega Pro, riuscendo ad ottenere 11 vittorie, 10 pareggi e solo 6 sconfitte, per un totale di 43 punti che hanno consentito ai lombardi di occupare il terzo posto in campionato. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Palermo, ex calciatore rosanero in corsa per la panchina - - Daniele91Nap : Poi arrivò Fabio Quagliarella un napoletano nel Napoli e amato fin da subito dal popolo azzurro Dopo l'addio di Qu… - ILOVEPACALCIO : Il calciatore della #Juventus poteva arrivare a #Palermo. Adesso cambia tutto! ?? - zazoomblog : Palermo per la difesa si valuta un ex calciatore del Bari - #Palermo #difesa #valuta #calciatore - ItaSportPress : Palermo, per la difesa si valuta un ex calciatore del Bari - -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo calciatore Palermo, ex calciatore rosanero in corsa per la panchina ItaSportPress Palermo: non solo Boscaglia. Per la panchina si pensa anche a Diana – La situazione

18:54Palermo: non solo Boscaglia. Per la panchina si pensa anche a Diana – La situazione 11:38Ex rosa: fiocco azzurro in casa Brichetto, è nato Giorgio (FOTO) 11:06Repubblica: “Bagnati racconta Palerm ...

Perché non gioca Ilicic? L’Atalanta glissa sui problemi e gli dedica il terzo posto

Archiviata la sconfitta contro l'Inter, che non ha macchiato l'ennesima straordinaria stagione della sua squadra, Gian Piero Gasperini può dunque pensare al quarto di finale di Champions League contro ...

18:54Palermo: non solo Boscaglia. Per la panchina si pensa anche a Diana – La situazione 11:38Ex rosa: fiocco azzurro in casa Brichetto, è nato Giorgio (FOTO) 11:06Repubblica: “Bagnati racconta Palerm ...Archiviata la sconfitta contro l'Inter, che non ha macchiato l'ennesima straordinaria stagione della sua squadra, Gian Piero Gasperini può dunque pensare al quarto di finale di Champions League contro ...