NBA – Morris fa le corna a Kawhi Leonard che lo fulmina con uno sguardo… triste [VIDEO] (Di domenica 2 agosto 2020) Kawhi Leonard è famoso per la sua incredibile capacità di restare serio, forse anche troppo. Il cestista dei Clippers è diventato virale per un particolare episodio accaduto durante la sfida contro i Pelicans nel quale ha mostrato tutta la sua ‘serietà’. Marcus Morris, seduto di fianco a Leonard in panchina, ha provato a prenderlo in giro facendo il gesto delle corna sulla sua testa. Kawhi lo ha dunque fulminato con uno sguardo, non cattivo, ma a tratti… triste. Morris è sembrato quasi dispiaciuto. Il popolo del web è letteralmente impazzito durante la scena! ha. ha. ha. pic.twitter.com/3dUUXfPXvF — Rob Perez (@WorldWideWob) August 2, 2020 L'articolo NBA – ... Leggi su sportfair

Durante il garbage time della larga vittoria contro i New Orleans Pelicans, Marcus Morris ha provato a infastidire Kawhi Leonard mentre il numero 2 guardava da un’altra parte. Quando Leonard lo ha sor ...

