Napoli, parte l’estate della Guardia Costiera: 13 salvataggi in 24 ore (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un primo agosto che non ha tradito le aspettative quello di ieri nel Golfo di Napoli. Protagonista della giornata è stata la Motovedetta della Guardia Costiera CP890 di Napoli che è stata impegnata in diverse attività di soccorso in mare. L’unità della Guardia Costiera, Comandata dal Primo Maresciallo Ciro Di Giacomo in un solo giorno ha salvato ben 13 persone in mare, tra cui diversi minori. L’operazione più complessa riguarda un natante rimasto in panne a sette miglia da Capri e 4 da Sorrento con sette persone a bordo di cui due bambini. Le persone sono state tratte in salvo e condotte al sicuro nel Porto di ... Leggi su anteprima24

sguazzo1 : Ieri sera sembrerebbe l’ultima partita di un grande calciatore del Napoli.Tutta Napoli spera in un ripensamento da… - 19max85 : @Dejanino87 @pisto_gol Ma di cosa state parlando??? Dove l'Inter quest'anno ha subito attacchi mediatici.... Anzi… - MastroCecco1 : RT @ilaria_tufano: Come si fa a dire addio ad uomo che da quando è arrivato ha sudato, lottato, combattuto per la maglia, che ha giocato du… - LK0rp : @Torrenapoli1 Vero, ma il Napoli non è l'unica squadra ad essere cresciuta enormemente durante la seconda parte del… - bicidiario : @Doom3Gloom @cesco_78 di che parte sei di Napoli? mia moglie di san ferdinando -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli parte Parte la nuova rubrica di Pedullà: "Osimhen, non solo Napoli: con lui scatta il domino mercato dei grandi club" La Gazzetta dello Sport “I QUADRI” di Napoli-Lazio: il migliore ed il peggiore azzurro in campo

È termina con il risultato di 3-1 la sfida Napoli-Lazio. Nel primo tempo gli azzurri sono passati in vantaggio con Ruiz, poi al 22’ la Lazio ha pareggiato con Immobile, che ha segnato il trentaseiesim ...

Inter, bel 2-0 in casa dell'Atalanta: chiude al secondo posto a -1 dalla Juve

Un’ottima Inter, una strana Atalanta che comunque strappa un grande terzo posto grazie al successo del Napoli sulla Lazio. A Bergamo decidono i gol di D’Ambrosio e Young (1’ e 20’), che regalano a Con ...

È termina con il risultato di 3-1 la sfida Napoli-Lazio. Nel primo tempo gli azzurri sono passati in vantaggio con Ruiz, poi al 22’ la Lazio ha pareggiato con Immobile, che ha segnato il trentaseiesim ...Un’ottima Inter, una strana Atalanta che comunque strappa un grande terzo posto grazie al successo del Napoli sulla Lazio. A Bergamo decidono i gol di D’Ambrosio e Young (1’ e 20’), che regalano a Con ...