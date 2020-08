Missione Nasa-Spacex, la Crew Dragon è rientrata sulla Terra | VIDEO (Di domenica 2 agosto 2020) La capsula Crew Dragon della Missione Nasa Spacex ha fatto ritorno sulla Terra. La navetta su cui si trovano i due astronauti americani Bob Behnken e Doug Hurley è atTerrata stasera con un ammaraggio nel Golfo del Messico, al largo di Pensacola, in Florida, intorno alle 20,40 italiane. La Crew Dragon, pesante 12 tonnellate, si era staccata qualche ora prima dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per fare il suo ritorno sulla Terra. Poi il perfetto “splashdown” ripreso dalle immagini ufficiali della Nasa. Sono partite adesso le operazioni di recupero. La navicella appare galleggiare in mare senza sbilanciamenti, il che significa che non ... Leggi su tpi

Il_Nerdastro : Bentornati sulla Terra. #RobertBehnken e #DouglasHurley, dopo 62 giorni nello Spazio e 1.024 orbite intorno al pian… - vale1052007 : RT @Link4Universe: Quello di oggi sarà il primo splashdown dal 1975! L'ultimo è stato quello della missione Soyuz-Apollo ! E sarà anche i… - ilfendente : Marte, partita la nuova missione della Nasa - jimihendrix1980 : RT @Link4Universe: Quello di oggi sarà il primo splashdown dal 1975! L'ultimo è stato quello della missione Soyuz-Apollo ! E sarà anche i… - gabrielanthonyp : RT @Link4Universe: Quello di oggi sarà il primo splashdown dal 1975! L'ultimo è stato quello della missione Soyuz-Apollo ! E sarà anche i… -