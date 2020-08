Meghan Markle, l’ultima donazione a suo nome prima dell’addio: «Così aiuterà i migranti» (Di domenica 2 agosto 2020) Meghan Markle e il principe Harry sono tra le coppie filantropiche più famose, ma con il loro addio al titolo hanno dovuto rinunciare anche all’associazione benefica attiva nel Regno Unito con il fatidico marchio Sussex Royal. prima che lo scioglimento ufficiale si concretizzasse hanno destinato gli ultimi fondi a Migrateful, una fondazione che si occupa di rifugiati e di migranti con l’intento di aiutarli a integrarli nella società. L’ente ha annunciato su Twitter che Meghan ha donato ottomila sterline. «Siamo immensamente grati per questa donazione che andrà a sostenere la missione a favore dei migranti», ha scritto ieri lo staff di Migrateful. I migranti e i richiedenti asilo vengono aiutati con ... Leggi su newscronaca.myblog

